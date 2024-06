Gigi d’Alessio si racconta a Domenica In in una lunga intervista tra carriere e vita

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 1 giugno 2024) ROMA –2 giugno, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 38esima e ultima puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio.sarà protagonista di un ampio spazio nel quale si racconterà tra carriera eprivata, oltre ad esibirsi al pianoforte con alcuni suoi successi e con il singolo “Fra”, che da il nome al suo nuovo album uscito da pochi giorni e già in vetta alle classifiche. Christian De Sica e Angela Finocchiaro interverranno per presentare il film ‘Ricchi a tutti i costi’, in uscita sulle piattaforme digitali il 4 giugno per la regia di Giovanni Bognetti. Roby Facchinetti, oltre ad esibirsi con il brano “Rinascerò Rinascerai”, presenterà il suo libro autobiografico ‘Che spettacolo è la’ nel qualecon grande emozione le tappe più significative della suafino ai grandi successi con I Pooh.