Finale di Champions la fiction su Nada o Gramellini? La tv del 1° giugno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024) Per la prima serata in tv, sabato 1°, su Canale5 alle 21 si potrà vedere la partita di calcio tra Borussia Dortmund e Real Madrid, finalissima diLeague. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la“La Bambina che non voleva cantare”, con Carolina Crescentini e Sergio Albelli. Nella campagna toscana dei primi anni Sessanta vive la piccolacon la nonna Mora, la sorella Miria, il babbo Gino e la mamma Viviana, spesso preda di forti depressioni, che la allontanano dalla figlia e dal mondo intero. Quando suor Margherita scopre il talento diper il canto, il cuore fragile della bambina si convince che solo la sua voce prodigiosa ha il potere di far guarire la mamma. Tra la gioia di vedere la madre felice e la paura che la malattia si possa riaffacciare,cerca di resistere alla chiamata fino a quando quel grande talento sopravvivrà persino alle sue stesse paure e tutti scopriranno la voce unica di quella bambina che non voleva cantare.