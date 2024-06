Cafè Zemian Artigiani della parola in piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) ’’. Già il nome richiama alla modenesità. Parte da questo concetto la nuova iniziativa lanciata dall’associazione Modena Amore Mio. Il titolo completo è-caffè letterario geminiano ovvero profeti in patria. Una rassegna di cinque serate, nei quattro martedì di giugno e nel primo martedì di luglio, un calendario di dieci incontri (orari 20.30 e 21.30) nella cornice diXX Settembre con dieci autori modenesi che dialogheranno con altrettanti giornalisticittà. Dieci book show, non solo letteratura, ma anche alcuni brani dei libri recitati dagli attori di Zona Tempio accompagnati dalla musica degli studenti dell’istituto Vecchi-Tonelli. Le serate saranno aperta dalla sigla Modna, il brano di Luca Frigieri. Per il pubblico partecipante ci sarà un prezioso cadeau ad ogni incontro, complessivamente verranno distribuite dieci cartoline artistiche con le foto dei suggestivi scorci del centro storico realizzate da Diego Poluzzi e Stefano Selmi di Art Design.