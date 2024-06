Bergamo mostra il suo orgoglio per l’Atalanta | la città si tinge ancor più di nerazzurro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024) Guardaredall’alto è un privilegio in notti così. Mancherebbe giusto il cielo stellato che sarebbe stato il perfetto contorno di una notte in cui si celebra un successo europeo, ma forse c’è già da ringraziare che non sia caduta la pioggia. Anche il meteo avverso si è sentito in dovere di fermarsi per una sera, guardare i bergamaschi che scendevano in piazza, celebrando il loro. Decine di migliaia, disseminati in ogni angolo della, da coloro che si sono posizionati in Colle Aperto alla partenza del bus scoperto con i giocatori, i Percassi, la Coppa, fino a chi ha scelto lo stadio per accogliere la squadra all’arrivo, durante gli ultimi metri di un viaggio lungo quattro ore. Lo stadio, perché per molti è come casa: un posto dove si sta bene.