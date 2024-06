Atletica Lorenzo Simonelli si conferma | 13?29 a Rieti tra una settimana gli Europei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Ancora segnali positivi per, che anei Campionati regionali del Lazio ha corso i 110 ostacoli con il tempo di 13?29 (+1.0). Nel giorno del suo ventiduesimo compleanno, il portacolori dell’Esercito si è espresso nuovamente su ottimi livelli dopo il nuovo record italiano firmato sabato scorso a Nancy in 13?21. Quello di oggi è infatti il secondo tempo corso in carriera da, che tra l’altro anon aveva lo stimolo del confronto con altri atleti di alto livello. Un buon segnale anche per la nuova pista dello stadio Guidobaldi, che sianche dopo i lavori sempre foriera di buoni riscontri cronometrici. Adesso lo sguardo si sposta aglidi Roma, visto che tra unaesatta sono in programma semifinali e finale dei 110 ostacoli.