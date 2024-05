Liste d’attesa più corte Al via i nuovi slot negli ospedali per aumentare esami e visite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’obiettivo è quello di ridurre le. Dopo la delibera regionale di un mese fa, sono partiti anchebergamaschi iperle prestazioni di specialistica ambulatoriale: in particolare, si stanno aggiungendonelle fasce orarie tardo pomeridiane dei giorni feriali (dalle 16 alle 20) e aperture extra al sabato, soprattutto per alcune delle specialità più critiche in fatto di tempi di risposta. Il “piano“ Bertolaso, che ha messo sul piatto in tutto 61 milioni di euro tra Asst e privati accreditati, dovrebbe portare ad un incremento di circa il 10% delle prestazioni nel periodo aprile-dicembre 2024 rispetto agli stessi mesi del 2023. All’ospedale di Bergamo sono già state attivate da giorni delle sedute extra, dalle 16 alle 20, per Gastroenterologia (il martedì), Chirurgia vascolare (due pomeriggi a settimana), Ortopedia (giovedì), Pneumologia (mercoledì), Diagnostica ecografica (martedì), Diagnostica mammella (al sabato, per gli screening), risonanze magnetiche (lunedì e giovedì e anche aperture al sabato) e tomografie computerizzate (lunedì, mercoledì e giovedì).