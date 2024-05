Fonte : europa.today di 29 mag 2024

. . Un errore rivelatosi. . a che, sola e indifesa, gestiva il chiosco in orario notturno, il ladro ha pensato di aver di fronte una preda facile. Ovviamente non poteva sapere che l'innocua commessa in realtà era una temibile lottatrice, con anni di esperienza nella kickboxing. Un errore rivelatosi...

Tenta di rubare in un chiosco | la commessa lo prende a pugni in faccia