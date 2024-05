Vendeva 13 coltelli e aveva precedenti penali | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Grazie alla presenza del Nucleo Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna, ieri personale dell’Ufficio Polizia commerciale e tutela del consumatore procedeva a controllo presso il mercato settimanale di via Sighinolfi, appuravano che unn cinquantenne del Bangladesh, in regola sul territorio nazionale,13con punta e lama affilata di varie specie e dimensioni. Da controlli emergeva che l’uomo era gravato da diversima con nulla in atto. L’uomo è statoe isequestrati. .