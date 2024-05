Ti devi fare i c tuoi - Dandolo di Dagospia e Oggi picchiato a sangue

(Di sabato 25 maggio 2024) Alberto, giornalista die del settimanale Oggì, è stato aggredito da due sconosciuti nella sua abitazione a Milano. A denunciare l'aggressione è lo stesso sito di Roberto D'Agostino.è stato aggredito e "da due teppisti sconosciuti, al grido: 'Tii c...i tuo', lasmettere di rompere i c......i". "Siamo abituati a pressioni, minacce, querele, diffide. Ora siamo alla violenza fisica - si legge su- Ma continueremo ail nostro lavoro e a denunciare, finché ci sarà possibile, chi ce lo impedisce". "Chi haAlberto, giornalista mite e informato di? Per conto di quale mandante? E a chi 'non dovrebbe più rompere i c......i'? Anche la linea della violenza fisica è superata. È gravissimo, spero sia chiaro a chiunque", scrive su X Carlo Verdelli, direttore di. "Tira un'aria più brutta di quanto si possa immaginare", si legge ancora su

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a iltempo©

Milano, aggredito il giornalista Alberto Dandolo: “Ti devi fare i c… tuoi” - Milano, aggredito il giornalista Alberto dandolo: “Ti devi fare i c… tuoi” - Alberto dandolo, giornalista di dagospia e del settimanale 'Oggi', è stato aggredito da due sconosciuti nella sua abitazione a Milano. A denunciare ... lapresse

“No Grandi Navi”: a Venezia torna la protesta contro il terminal in costruzione a Marghera - “No Grandi Navi”: a Venezia torna la protesta contro il terminal in costruzione a Marghera - È tornato in acqua dopo diversi anni il popolo “No Grandi Navi” a Venezia, il movimento che dopo una lunga serie di partecipatissime manifestazioni era riuscito, nel 2021, a spingere il governo (Dragh ... ilfattoquotidiano

“Il giornalista di Dagospia Alberto Dandolo aggredito in casa, gli hanno gridato: ti devi fare i c…i tuoi” - “Il giornalista di dagospia Alberto dandolo aggredito in casa, gli hanno gridato: ti devi fare i c…i tuoi” - Il giornalista di dagospia e del settimanale Oggi Alberto dandolo è stato “ aggredito e picchiato a sangue” nella sua abitazione, a Milano, da due teppisti sconosciuti. La denuncia arriva direttamente ... ilfattoquotidiano