Lucio Presta su Stefano De Martino | Chi tradisce una volta tradisce sempre E su Amadeus e D’Urso…

(Di sabato 25 maggio 2024)(IG Paola Perego)Desono i due personaggi televisivi del momento. Il primo perché ha lasciato la Rai per passare al Nove, il secondo perché sarà colui che prenderà le sue redini ad Affari Tuoi. Entrambi appartenevano alla scuderia Arcobaleno Tre di, lasciata per diverse ragioni. Il manager si prende il merito di aver lanciato De, ma anche la libertà di lanciargli una velenosa stoccata: “A Freccero, allora direttore di Rai 2 (nel 2019, ndDM), dissi di prendereper Stasera Tutto è Possibile che inizialmente doveva condurre Pintus. ‘Vedrai che con lui ti troverai meglio’, gli dissi. Sono stato un buon profeta” dichiaraal Festival di Dogliani. E così andò. Poipassò da Beppe Caschetto, attuale manager dell’ex ballerino di Amici. “Quello che dovevo dire al’ho detto. Ci siamo incontrati un giorno a una presentazione dei palinsesti.

