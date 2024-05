LIVE Darderi-Etcheverry - ATP Lione 2024 in DIRETTA | l’italo-argentino si gioca accesso in finale e top 40

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella semidell'ATP 250 ditra Lucianoe Tomas Martin. Grande attesa per l'azzurro, che va a caccia della secondanel circuito maggiore in stagione e in carriera, dopo il titolo di Cordoba a metà febbraio., approfittando del ritiro deltore di casa Arthur Rinderknech probabilmente a scopo precauzionale in vista del Roland Garros, è approdato in semied ha agguantato la 42ª posizione mondiale, che potrebbe diventare virtualmente 37ª in caso di vittoria e approdo incontro il vincente di Bublik-Mpetshi Perricard. Quasi matematicamente sicuro di prendere parte ai Giochi Olimpici di Parigi, l'azzurro conosce già l'avversario della prima partita della sua carriera nel tabellone principale di uno Slam. Affronterà infatti al 1° turno del Roland Garros l'australiano Rinky Hijikata per provare a vincere la prima partita in un Major al primo tentativo.