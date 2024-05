I Knights puntano alto e scommettono ancora su coach Piazza

(Di venerdì 24 maggio 2024) Con l’arrivo della stagione 2024/2025, iLegnano affrontano un nuovo inizio con uno dei pezzi chiave già saldamente in posizione:Paolo. Confermato per il secondo anno consecutivo,rimane alla guida tecnica della squadra, rispettando il contratto biennale siglato la scorsa estate. Dopo una stagione altalenante che li ha visti chiudere al nono posto,ha avuto un incontro con la dirigenza per analizzare la situazione attuale. Insieme, hanno discusso dei miglioramenti necessari, tracciando le linee guida tecniche per il futuro e pianificando la costruzione di una squadra più competitiva. Il General Manager biancorosso Maurizio Basilico ha espresso grande fiducia in: "Ha manifestato il desiderio di rimanere a Legnano ed è determinato, dopo una stagione difficile, a dimostrare il suo valore. Abbiamo condiviso il percorso da intraprendere e la tipologia di squadra che vogliamo costruire".

