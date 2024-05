Europee | Youtrend - Fdi a +7 da P - Lega davanti -i, Azione e Sue a rischio**

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Nell'ultimo sondaggio di Quorum/per Sky TG24 prima delle elezioni europee Fratelli d'Italia si conferma primo partito (27,2%, +0,4 rispetto al 13 maggio) con circa 7 punti di vantaggio sul Partito Democratico (20,3%, -0,4). Dietro di loro in leggero calo anche il Movimento 5 Stelle (15,9%, -0,2), mentre salgono le altre componenti del centrodestra, con la(9,0%, +0,7%) che conferma il trend delle ultime rilevazioni e si posiziona ancora sopra a Forza Italia (8,5%, +0,5). C'è grande incertezza per i partiti attorno alla soglia di sbarramento: sale Alleanza Verdi Sinistra (4,9%, +0,5), calano invece Stati Uniti d'Europa (4,1%, -0,6) e(3,9%, -0,1).Più lontani Pace Terra Dignità (1,9%), Libertà (0,9%) e Alternativa Popolare (0,5%). Con questi numeri secondo le simulazioni di Quorum/per Sky TG24 Fratelli d'Italia eleggerebbe 23 eurodeputati, il Partito Democratico 17, il Movimento 5 Stelle 13, la8, Forza Italia 7, Alleanza Verdi Sinistra 4, Stati Uniti d'Europa 3, SVP 1, tutti gli altri nessuno.

Roma, 21 apr (Adnkronos) - Via libera della Direzione del Pd alle liste per le europee. Elly Schlein sarà capolista al Centro e nelle Isole, Stefano Bonaccini al Nord est, Cecilia Strada al Nord ovest e Lucia Annunziata al Sud. liberoquotidiano

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Intanto il fatto che un grande forza politica quale è il Pd, tra i primi partiti nel campo progressista e democratico in Europa, ha bisogno di avere anche sensibilità diverse al suo interno ed è giusto che le forze politiche si aprano alla società civile che portino qualità che si aggiungono alla politica". liberoquotidiano

Elezioni europee: Sánchez presenta la campagna del Psoe a Valencia - Elezioni europee: Sánchez presenta la campagna del Psoe a Valencia - Il partito socialista spagnolo al governo (Psoe) di Pedro Sánchez ha presentato la campagna elettorale per le elezioni europee a Valencia View on euronews ... msn

Le partite della politica italiana nella partita delle elezioni europee - Le partite della politica italiana nella partita delle elezioni europee - cioè la cifra elettorale raccolta dai dem nelle ultime consultazioni europee. Certo, non si può dire che la prima segretaria donna del Pd non ce la stia mettendo tutta per raccogliere ovunque e ... tpi

Fabio Pizzul, candidato alle Europee: “Il Pd non esisterebbe senza la componente cattolica” - Fabio Pizzul, candidato alle Europee: “Il Pd non esisterebbe senza la componente cattolica” - "Il Pd deve aprirsi e sono certo sia utile che nelle liste ci siano posizioni diverse, culture e io lì dentro io sono interprete della cultura cattolico-democratica" ... fanpage