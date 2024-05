Legambiente contro il Data Center Appello ai cittadini | Alzate la voce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dice no ale invita iad alzare la. È la nuova battaglia del circolodi Bollate. Nei mesi scorsi la giunta comunale di centrosinistra con l’approvazione della delibera n. 14 del 23 febbraio ha avviato l’iter per l’approvazione del Piano di lottizzazione in variante al Pgt per l’ambito di trasformazione numero 12 (vie La Cava, Battisti, Madonna) per la costruzione di unnell’area verde tra Cascina del Sole e Cassina Nuova a ridosso della A52, l’ex Rho Monza. Il procedimento prevede ora la redazione del Piano attuativo e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Manon ci sta. "Secondo noi si tratta dell’ennesimo sfregio inferto al territorio comunale - scrivono -. Non basta il nuovo quartiere che sta sorgendo tra Ospiate e Baranzate, con inclusa la realizzazione di strutture per anziani e forse asilo nido a poche centinaia di metri da un centro di interesse rilevante per la sua pericolosità (lo stabilimento chimico Solvay), non basta la completa cementificazione della zona di Madonna in Campagna, non basta il progetto di recupero dell’area ex Ceruti con 10 nuovi palazzi e un supermercato.