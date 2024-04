UnipolMove o Telepass | il confronto e le differenze

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) - Milano, 24 Aprile 2024. Sono milioni gli italiani che viaggiano regolarmente in autostrada, e che dunque già conoscono. Si tratta di un servizio che per molte persone rappresenta una presenza quotidiana fissa, e che nel corso degli anni ha creato un vero e proprio ecosistema di opzioni disponibili per gli automobilisti di tutta Italia. Di contro, non si tratta dell'unica soluzione per i pagamenti dei pedaggi, dato che competitor comepresentano delle proposte analoghe, anche in termini di varietà di servizi. Vediamo dunque di effettuare untra, così da capire quali sono le, come accennato, è un servizio di telepedaggio progettato sia per chi viaggia in autostrada in modo abituale, ...