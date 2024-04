Da malaria a colera fino a pandemia - l' Iss compie 90 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) L'Istituto Superiore di Sanità (Iss) celebra oggi i 90dalla nascita alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E' il principale ente di ricerca per la salute pubblica in Italia. Nasce il 21 aprile 1934 a Roma, alle dipendenze del Ministero dell'Interno e col nome di Istituto di Sanità Pubblica. In quel periodo, l'Italia era ancora un Paese con alta percentuale di analfabeti, con grandissime differenze regionali e di genere, con una vita media di poco più di 50, colpito ancora dallache mieteva migliaia di vittime. Fu proprio la lotta allaa dare impulso alla sua nascita e crescita. Nel corso deglivennero messe a punto strategie sempre più efficaci per la lotta agli insetti vettori della malattia che portarono ad una netta diminuzione dei casi di ...