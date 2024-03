LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | cronometro Lido di Camaiore in DIRETTA | prestazione opaca di Jonas Vingegaard! In testa c’è Wærenskjold

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA E GLI ORARI DELLALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.30 13.02 In partenza c’è Cian Uijtdebroeks, il giovane scalatore belga che si può ritagliare un ruolo da protagonista. 13.00 Al comando ci va il norvegese Sørencon un vantaggio di tre secondi su Vauquelin: 11:39. Si conferma quindi non buona la prova di. 12.58 Kevin Vauquelin battedi quattro secondi! 11:42 e addirittura un secondo incrementato rispetto alla prima parte. 12.56 Caruso arriva al traguardo a nove secondi da. Il danese è battibilissimo oggi. 12.54 Buon ritorno di! 11:46 ...