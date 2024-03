Criptovalute | la nuova moneta dei terroristi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il “2024 Crypto Crime Report” della società americana di analisi blockchain Chainalysis ha rilevato che nel 2023 sono stati trasferiti 24,2 miliardi di dollari inillecite. Nonostante questa cifra sia inferiore a quella dell’anno precedente, una percentuale maggiore dei fondi è stata attribuita a destinatari sanzionati o collegati a gruppici. Dato che l’adozione delleda parte di attori illeciti è in costante aumento, crescono anche i metodi di tracciamento e applicazione delle agenzie sanzionatorie. Secondo il rapporto, le entità sanzionate, come quelle legate ai gruppi di hacker nordcoreani e alle organizzazioniche designate dagli Stati Uniti come gli Hezbollah libanesi, continuano a fare affidamento sulla criptovaluta per la loro raccolta fondi. Il “2024 Crypto Crime ...