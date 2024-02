Serie A | la classifica aggiornata dopo i recuperi | Inter | enorme +12!

(Di giovedì 29 febbraio 2024) A casa l’asterisco! Non ce ne sono più nelladiA e adesso si può dire: l’è a +12 insulla Juventus seconda, così come a +16 sul Milan terzo. Questoil memorabile 4-0 all’Atalanta, terzo poker consecutivo in campionato. Stravince anche il Napoli, 1-6 col Sassuolo.A –21ª GIORNATA Sassuolo-Napoli 1-6 17? Racic (S), 29? Rrahmani, 31?, 41?, 47? Osimhen, 51?, 75? Kvaratskhelia-Atalanta 4-0 26? Darmian, 45? +1 Lautaro Martinez, 54? Dimarco, 71? Frattesi Bologna-Fiorentina 2-0 12? Orsolini, 95? Odgaard Torino-Lazio 0-2 50? Guendouzi, 56? Cataldi69 Juventus 57 Milan 53 Bologna 48 Atalanta 46 Roma 44 Fiorentina 41 Lazio ...

Inter-Atalanta, Oreggia: "Questo calcio ormai schiavo del Var non può piacere a nessuno. E’ il calcio di Ceferin e Infantino": "Questo calcio ormai schiavo del var non può piacere a nessuno nemmeno a chi è smisuratamente più forte come l’Inter. E’ il calcio di Ceferin e Infantino cioè del peggio. Inter-atalanta". Così l'ex ...tuttojuve

