Nba | la corsa playoff continua | New York vince all’ultimo respiro tra le polemiche | Brunson il migliore

(Di martedì 27 febbraio 2024) I NewKnicks, nella notte, si sono aggiudicati l’ennesima vittoria stagionale, questa volta contro i Detroit Pistons; infatti, la squadra di coach Tom Thibodeau si è imposta per 113-111 in una partita combattutissima, decisada Josh Hart, con il canestro decisivo che è arrivato a 2.8 secondi della fine del tempo regolamentare. Il tiro del numero 3 dei Knicks ha scatenato numerose, soprattutto da parte del coach dei Pistons Monty Williams, che nella conferenza post-partita recriminava un fallo su un suo giocatore proprio in occasione dell’azione che ha deciso l’incontro. Ora la franchigia della “Grande Mela” si trova al 4° posto della Eastern Conference, con un record di 35 vittorie e 23 sconfitte, ciò vorrebbe dire accesso diretto ai. Jalen ...

