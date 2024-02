Quattro vittime in una valanga sul Mont-Dore

Terrore in Spagna dove ieri sera, intorno alle 20, un Incendio si è sviluppato al quinto piano di un’ edificio di nuova costruzione di 14 piani a Valencia , nel ... (quotidiano)

Incendio a Valencia : incendiati due palazzi e registrate quattro vittime e numerosi dispersi in un grattacielo Un grave Incendio ha devastato un ... (puntomagazine)

Una valanga ha travolto Nove persone presso la località di Sancy in Francia , nel Massiccio Centrale . Le vittime accertate sarebbero almeno quattro (notizie.virgilio)

Crotone, terribile incidente stradale sulla SS107: Quattro morti: Sulla SS107 a Crotone è avvenuto, nel pomeriggio di oggi 25 febbraio, un incidente stradale molto grave. Due auto si sono scontrate: due giovani sono deceduti, mentre altre due persone sono morte in o ...tag24

Quattro anni di Covid in Veneto costati quasi 18 mila vittime: Fino a Quattro anni fa, ne conosceva l’esistenza solo una ristretta cerchia di appassionati di curiosità statistiche: assieme a Ne in provincia di Genova e a Re in quella di Verbano, la padovana Vo’ e ...mattinopadova.gelocal

Terzo mandato, 4 vittime illustri: Luca Zaia, Stefano Bonaccini, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano: Terzo mandato, 4 vittime illustri: Luca Zaia, Stefano Bonaccini, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano: sono attesi vendette e colpi di mano. E ora Che ne sarà di Quattro importantissimi governatori ...blitzquotidiano