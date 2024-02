Molestie sessuali alla nipote | La toccò nelle parti intime Condannato lo zio orco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pietrificata dpaura. È stato in una condizione di tremendo choc, tale da non sapere come reagire e dunque sottrarsi alle attenzioni morbose nei suoi confronti da parte del compagno della zia, che una ragazzina all’epoca dei fatti 15enne è stata costretta a vivere per due anni un incubo ad occhi aperti. Quello alimentato dallo zio acquisito, un 56enne residente nella provincia di Rimini, che ieri è statoin primo grado a due anni e nove mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su minore, oltre all’interdizione perpetura da ogni carica relativa a minori. Questo il punto di arrivo di una vicendata ddenuncia della vittima stessa, assistita dall’avvocato Nicoletta Gagliani, che dopo due anni di prostrazione e vergogna per gli attiche era stata costretta a ...