Ucraina | Kiev | ‘abbattuto un altro aereo militare russo’

Kiev , 21 feb. (Adnkronos) - La Russia ha perso 406.080 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato ... (liberoquotidiano)

Ucraina, Russia non si ferma a Avdiivka: il piano per nuovo attacco: Dopo aver conquistato Avdiivka, nell'est dell'Ucraina, la Russia può avanzare ancora. Kiev, dopo aver ritirato i propri soldati dalla città ridotta ad un cumulo di macerie, si prepara ad una nuova offensiva nella regione in una fase cruciale ...

Centinaia di soldati ucraini potrebbero essere stati catturati o uccisi mentre si ritiravano da Avdiivka: Questo renderebbe la perdita di Avdiivka ancora più pesante per l'Ucraina, sia per il morale dei ... Nel 2017 era stata luogo di uno dei più grandi scontri tra filorussi e truppe del governo di Kiev ...

Il debutto alla guida dei Grandi del G7. Cnn elogia Meloni: "È il futuro della Ue": Tra i meriti citati, le scelte di politica estera: sostegno pieno all'Ucraina, nessuna indulgenza o ...lei a convincere il filo - putiniano Orban che è meglio per tutti non opporsi agli aiuti a Kiev e ...