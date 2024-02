Omicidio Primavalle | al via processo per l' uccisione di Michelle Maria Causo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) E' in programma oggi, davanti al tribunale dei Minori di Roma, l'udienza delche vede imputato un giovane cingalese che, lo scorso giugno, avrebbe ucciso a Roma, nel quartiere, la 17enneper poi cercare di liberarsi del corpo abbandonandolo all’interno di un carrello della spesa per strada. L'imputato ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato dopo che la Procura aveva chiesto e, in seguito, ottenuto il giudizio immediato. Per l’uomo le accuse sono quelle diaggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.

