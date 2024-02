NXT 20 02 2024 Torna presto Shotzi!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Benti amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di NXT. Si continua la strada verso Stand & Deliver che a dire il vero ci ha regalato già qualche sorpresa come l’incoronazione dei nuovi campioni di coppia i Wolf Dogs ai quali di certo non mancano già degli sfidanti. Questo e molto altro ci aspetta e direi quindi di non perdere altro tempo e di immergerci subito nello show. NXT North American Championship: Lexis King vs Oba Femi(c) (3,5 / 5) Si parte subito con un match titolato e bisogna dire che questa volta Oba Femi è costretto a fare i conti con la furbizia dell’avversario che riesce ad avere il controllo del match in alcune fasi. Arriva anche Mr.Stone a distrarre il fu Brian Pillman Jr. ma per quanto la distrazione non sia delle migliori, sortisce comunque qualche effetto e Oba Femi ha tutto il tempo di recuperare e di ...