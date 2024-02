Chi era Goffredo Mameli | il poeta patriota che scrisse l’Inno d’Italia | “Muore l’uomo | non muore l’idea”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Chi era, ildi origine genovese che compose il Canto degli Italiani, divenuto in seguito famoso come Inno die morto per setticemia a soli 21 anni. A lui è dedicata la miniserie in due puntate ". Il ragazzo che sognò l’Italia" in onda lunedì 12 e martedì 13 febbraio su Rai 1 con Riccardo De Rinaldis Santorelli.