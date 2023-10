LIVE – Napoli-Real Madrid | a breve le formazioni ufficiali | Ancelotti esclude un big

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 3 ottobre 2023) La diretta testuale del match tra, seconda giornata del gruppo C della fase a gironi della Champions League. Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, gara valida per la seconda giornata del gruppo C della fase a gironi di Champions League. Entrambe le squadre hanno vinto il match d’esordio in campo europeo, battendo rispettivamente Braga e Union Berlino. Garcia(Lapresse) – Spazio.itGli azzurri e i blancos sono le due squadre più accreditate per il passaggio del turno, ma ovviamente il pass va conquistato a suon di prestazioni e punti, meglio ancora se poi la qualificazione dovesse arrivare da primi del girone. Ecco perché la sfida del Maradona ...