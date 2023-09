... contro la guerra, le spese militari e le basi della: in Sicilia (Palermo), in Toscana (), In Lombardia (Ghedi), in Puglia (Taranto). Questi gli obiettivi: 1) bloccare l'invio di armi in ...ANNA ANGUISSOLA, i nsegna Archeologia Classica all'Università di, dove dirige la Gipsoteca di ...orientale sono preziose fonti d'informazioni per comprendere il rapporto dell'uomo con la, i ...

Pisa, morte Orsini: imputato assolto per vizio totale di mente Firenze Post

Pisa, Piero Orsini massacrato per strada: assolto lo studente che ... Il Tirreno

L'assoluzione La perizia psichiatrica era stata eseguita, per conto del tribunale di Pisa, dal professor Mauri ... ed era uno stimatissimo professionista. La sua morte aveva scosso l'intera comunità e ...Assolto per vizio totale di mente, stabilito da una perizia psichiatrica ordinata dal tribunale, lo studente fiorentino di 25 anni che il 9 gennaio 2023 aggredì e uccise il neurologo in pensione Piero ...