Sophie Turner con Taylor Swift | le ex di Joe Jonas diventano amiche?

(Di giovedì 21 settembre 2023) Le somiglianze tra le celebrità di Hollywood, come, spesso catturano l’attenzione dei media e dei fan. Entrambe sono figure iconiche nei rispettivi campi:è conosciuta per il suo ruolo in “Il trono di spade”, mentreha una carriera musicale straordinaria. Le due hanno anche un ex in comune: il frontman deiBrothers Joe. Sarà proprio di questo amore condiviso il tema principale dei discorsi che hanno affrontato a cena?a cena insieme Non è chiaro se questa fosse una semplicissima cena trae colleghe o un modo per mandare un ...

le star che si sono lasciate Joe Jonas e sono solo stati gli ultimi in ordine di tempo. Oltreoceano come in Italia, il 2023 ha visto scoppiare coppie (anche) solidissime. Ricky Martin ...

