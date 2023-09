Pensioni 2024 | Opzione donna news

Leggi su tenacemente

(Di giovedì 21 settembre 2023). Ecco i possibili cambiamenti nel sistemastico italiano nelintrodotti in politica ed economia dal governo di Giorgia Meloni in merito a:e Quota 103.. Cari lettori, vi informiamo sui recenti sviluppi riguardanti lein Italia. Novità sulla pensione anticipata per le donne: nelpotrebbe esserci L'articolo proviene da Tenacemente.