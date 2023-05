Mondiali U20 | Colombia ai quarti e aspetta una tra Italia e Inghilterra Avanza anche il Brasile

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’conosce la sua eventuale avversaria neidi finale deiUnder20 di scena in Argentina. A San Juan laha la meglio della Slovacchia con un rotondo 5-1, guadagnando così il pass per un posto tra le migliori otto della competizione. Non c’è storia allo Stadio del Bicentenario; dopo un primo tempo in cui si è sbattuti contro la porta di Danko, è l’ala destra Cortes a sbloccare la partita approfittando di un errore della difesa esteuropea. E da lì è una cascata: altre due reti in quattro minuti, prima Asprilla con un tiro da fuori e poi Tomas Angel Gutierrez ad arrotondare il risultato sul 3-0 al 52’. Il numero 9 arrotonda poi al 63’; al minuto 87 Jambor rende meno pesante il passivo, ma prima del fischio finale arrivala doppietta di Cortes. Nell’altro match di La ...

Inghilterra - Italia è un match valido per gli ottavi di finale del Mondiale Under 20 2023 e si gioca mercoledì alle 23:00: tv, formazioni, pronostici. Conclusa la fase a gironi, nel Mondiale Under 20 ...Alle ore 21 si gioca a Budapest la finale di Europa League tra Siviglia e Roma mentre tornano iin particolare con la sfida dell'Italia con l'Inghilterra. Alle 20 ultimo turno della ...... ecco cosa succede in caso di pareggio negli ottavi di finale deiUnder 20 2023. Gli ... ma dovranno fare di tutto per sovvertire il pronostico nei confronti dei Tre Leoni. A ogni modo, in ...

In Argentina sono in svolgimento i Mondiali Under 20, competizione che ha visto un'eliminazione illustre come quella della Francia.