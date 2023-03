Heather Parisi: “Nessun pignoramento a Belve”. L’ex manager: “La querelo” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo scorso 13 marzo, alla vigilia della messa in onda dell’intervista rilasciata da Heather Parisi a “Belve”, si era diffusa la notizia che un ufficiale giudiziario avesse fatto visita alL’ex ballerina in studio per pignorare “un’ingente somma” legata ad una causa per diffamazione da lei persa. A dare la notizia era stato il manager tv Lucio Presta, ovvero colui che l’aveva portata in tribunale. In quei giorni, Heather Parisi non ha rilasciato alcun commento sulla vicenda. La sua versione dei fatti arriva oggi tramite un lungo messaggio pubblicato su Twitter. “Nelle passate settimane ho assistito sgomenta al linciaggio mediatico di chi usa la Tv pubblica e i media per vendette personali – esordisce – Cosa avrei mai fatto di così terribile da meritare ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo scorso 13 marzo, alla vigilia della messa in onda dell’intervista rilasciata daa “”, si era diffusa la notizia che un ufficiale giudiziario avesse fatto visita alballerina in studio per pignorare “un’ingente somma” legata ad una causa per diffamazione da lei persa. A dare la notizia era stato iltv Lucio Presta, ovvero colui che l’aveva portata in tribunale. In quei giorni,non ha rilasciato alcun commento sulla vicenda. La sua versione dei fatti arriva oggi tramite un lungo messaggio pubblicato su Twitter. “Nelle passate settimane ho assistito sgomenta al linciaggio mediatico di chi usa la Tv pubblica e i media per vendette personali – esordisce – Cosa avrei mai fatto di così terribile da meritare ...

