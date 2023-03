Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioLatina98_3 : RT @Lunanotizie: ?? Linea ferroviaria in tilt, pesanti disagi sulla linea Roma – Formia ?? Leggi qui - TgrRaiFVG : Sciopero degli autisti di Arriva, pesanti disagi a Udine. La protesta per stipendi più remunerativi, ma anche contr… - infoitinterno : Linea ferroviaria in tilt, pesanti disagi sulla linea Roma - Lunanotizie : ?? Linea ferroviaria in tilt, pesanti disagi sulla linea Roma – Formia ?? Leggi qui - Aprilia_News : Violenta grandinata a Roma, Pomezia ed #Aprilia, pesanti disagi al traffico -

- Proteste dei controllori di volo francesi contro la riforma delle pensioni, centinaia i voli cancellati. I sindacati tedeschi bloccano treni, aerei e trasporto locale: chiedono aumenti salarialiMassiccia l'adesione allo sciopero conper chi si deve spostare. Sono interessati dallo stop dei voli almeno 380 mila passeggeri. In molte grandi città, il trasporto pubblico è ...al traffico, bloccato con diversi veicoli in coda impossibilitati a passare. Il tir, infatti, ha tagliato in obliquo la strada e ha concluso la sua corsa dalla destra alla sinistra ...

Pesanti disagi in tutta Europa per due scioperi concomitanti in Francia e Germania nel settore dei trasporti TGLA7

Proteste dei controllori di volo francesi contro la riforma delle pensioni, centinaia i voli cancellati. I sindacati tedeschi bloccano treni, aerei e trasporto locale: chiedono aumenti salariali ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...