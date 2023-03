"Non è stato mai lasciato solo": è morto Gianni Minà, aveva 84 anni (Di lunedì 27 marzo 2023) Il giornalista e conduttore televisivo Gianni Minà è morto all'età di 84 anni. L'annuncio della scomparsa è comparso sul sua pagina ufficiale di Facebook. "Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Il giornalista e conduttore televisivoall'età di 84. L'annuncio della scomparsa è comparso sul sua pagina ufficiale di Facebook. "ci hadopo una breve malattia cardiaca. Non èmai, ed ècircondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “Il problema non è che le persone siano ignoranti. Il problema è che le persone sono istruite quel tanto che basta… - ladyonorato : “Il popolo americano deve sapere cosa sta finanziando il Dipartimento di Stato. Oggi ho interrogato il Segretario B… - NicolaMorra63 : Julian #Assange non deve essere dimenticato, non deve essere ignorato. A Milano Domenica 2 aprile ci si ritrova pe… - Pinperepette : @aleph_sars @AniMatMigrante @stebaraz @The_IAM_guy sai, durante un epidemia il contagio non è difficile... altrimen… - antoniomarean : @QRepubblica Ma quelli li accolgono solo perché portano i soldi ogni testa Quanto pagano lo Stato Quando paga poi l… -