Tutta la verità su Demiral e quel rischio che spaventa l’Inter | Primapagina

Tutta la verità su Demiral e quel rischio che spaventa l'Inter

I dialoghi tra l'Inter e Demiral non si sono mai interrotti, i nerazzurri dovranno sostituire nel migliore dei modi il partente Milan Skriniar e sanno di doverlo fare con un profilo all'altezza, magari ripartendo da caratteristiche simili, soprattutto se nel futuro ci sarà ancora la difesa a tre come marchio di fabbrica. Il nome del turco è sui taccuini della dirigenza nerazzurra, che già a gennaio avevano provato ad anticipare l'operazione con l'Atalanta, poi tramontata per le divergenze tra i due club: prestito oneroso con diritto di riscatto, la proposta dell'Inter; prestito oneroso con obbligo di riscatto, la richiesta dei bergamaschi. Così la trattativa si è interrotta ancor prima di entrare nel vivo e alla fine Demiral, suo malgrado, è rimasto ...

