Italia-Inghilterra | la MOVIOLA LIVE | mani di Di Lorenzo | il rigore è netto Proteste per un tocco di Kane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 2… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - #Napoli ?? In… - calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - RaiSport : Qualificazioni Europei 2024, il gol dell'Inghilterra con il tap-in di Rice che batte Donnarumma. Il video Su calcio… - NCCALCIA : #Italia ???? 1-2 ???? #Inghilterra ? 13' #Rice ???? ? 44' #Kane (R) ???? ? 55' #Retegui ???? #Retegui smarcato riceve in ar… -

Comincia male l'avventura verso Euro 2024 dell', comincia malissimo la partita di Gigio Donnarumma contro l'. Pronti via, al Maradona di Napoli, e gli azzurri con nuova divisa Adidas finiscono subito sotto di un gol. Minuto 11: ...Allo scadere del primo tempo dil'attaccante del Tottenham Harry Kane segna su rigore il gol del momentaneo 2 - 0 nella prima partita di qualificazione all'Europeo del 2024 che si gioca al Maradona di Napoli. Un ...NAPOLI - Un primo tempo da dimenticare per l'al Maradona, che ha chiuso sotto di due gol contro l 'nella prima sfida per le qualificazioni ad Euro2024. Dopo il gol di Declan Rice , è arrivato sul finale il rigore trasformato ...

L’allenatore dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Inghilterra valida per la qualificazione ad Euro 2024. (IlNapolista) VERSO ITALIA-INGHILTERRA La ...57' - Intanto viene ammonito Maguire per un brutto fallo in ritardo su Barella. 56' - GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOOL! HA SEGNATO PROPRIO RETEGUI! Bel pallone di Verratti per Retegui che sfrutta il ...