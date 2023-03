Cassano | «Inter-Juve? I nerazzurri hanno fatto malissimo | un vero disastro»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 marzo 2023) Antonio, ex giocatore, è tornato a parlare su Instagram dell’ultimo match di campionato trantus Antonio, ex giocatore, è tornato a parlare su Instagram dell’ultimo match di campionato trantus. LE PAROLE – «Laha strameritato la vittoria perché haunl’. Poi l’allenatore continua a dire pezzo di storia, ma sta facendo un. Al caro Rocchi faccio per la prima una domanda. E’ la prima volta che due giocatori, prima Rabiot di mano, poi Vlahovic la stoppa di mano anche se chiuso, poi durante l’azione ancora Vlahovic di mano: tre volte non sei riuscito a beccare una volta il fallo di mano sulle ...