L' elefante del mago | la recensione | credere per rinascere

La recensione de L'elefante del mago, il film d'animazione Netflix diretto da Wendy Rogers e tratto dal romanzo per ragazzi di Kate DiCamillo. Queste parole introducono il nuovo film d'animazione disponibile su Netflix dal 17 marzo e le facciamo nostre nell'iniziare la recensione de L'elefante del mago, spendendo in apertura due parole sull'ispirazione del progetto, adattamento dell'omonimo romanzo di Kate DiCamillo, vincitrice del Newberry Award, e diretto da Wendy Rogers, al suo esordio alla regia ma con ampia e provata esperienza nel campo degli effetti visivi, avendo contribuito a film come Shrek, Giù per il tubo e Il gatto con gli stivali. Nomi di tutto rispetto anche nell'ambito del cast vocale originale, con il ruolo da protagonista affidato al giovane Noah Jupe, affiancato …

