Serie A | Fabio Miretti | la giovane perla della Juve | si ritira infortunato in barella

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) 2023-02-07 23:01:44 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: lla sfortuna insegue ilntus. Il 2022 è iniziato con il crociato di Federico Chiesapoi è arrivato un anno a zero titoli, poi la dura sanzione, e adessofoglie su una. terrificante. Non sono anni felici per i tifosintini. I torinesi hanno fatto visita alla Salerno alla ricerca dei tre punti. La prima parte si stava sviluppando con totale normalità, con gol da Vlahovic E Kostic, fino al minuto 40. Infortunio alla caviglia per. brutta svolta. Il talentuoso centrocampista italiano se n’è andato su unapiangendo. Bastone tremendo perche si infortuna gravemente. In meno di un anno è passato dal ...