(Di sabato 31 dicembre 2022) La stagione invernale vivrà uno dei suoi momenti più importanti con i Campionatidi bob e. La manifestazione iridata si disputerà infatti nella storica località di Sankt Moritz (Svizzera) e si svilupperà sull’arco di due settimane per regalare un appuntamento assolutamente da non perdere agli appassionati. Si inizierà, infatti, nella giornata di giovedì 26 gennaio con le prime due manche delle prove individuali di, con l’assegnazione delle medaglie nella giornata successiva. Da sabato 28 gennaio, invece, inizierà ildel bob, con monobob e bob a 2 maschile, mentre nel weekend successivo si andrà a concludere ilcon bob a 4 maschile e bob a 2 femminile. Siamo pronti a vivere il consueto grande spettacolo, con gli italiani che ...

OA Sport

... in Polonia, si disputeranno i Giochi Europei, preceduti, dal 20 al 28 maggio a Durban, in Sudafrica, dalle World Table Tennis Championships Finals, l'equivalente deisenior individuali. A ..CANOA VELOCITA' 2023 11 - 14 maggio Coppa del Mondo Szeged (Ungheria) 26 - 28 maggio ...Mondo Poznan (Polonia) 28 giugno - 02 luglio Giochi Europei Krakow (Polonia) 06 - 09 luglioJ/... Calendario Mondiali bob e skeleton 2023: programma, orari giornalieri, tv, streaming Sarà tutto fuorché morbido il ritorno in campo dell’Empoli dopo la sosta invernale per i mondiali in Qatar. Il mese di gennaio infatti metterà di fronte agli azzurri un calendario assai complesso, con ...Con il 2022 ormai prossimo alla sua archiviazione, è il momento di proiettarsi verso il nuovo anno e soprattutto, sportivamente parlando, verso una nuova ed entusiasmante stagione ormai alle porte: an ...