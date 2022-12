Non lo sopportavo più La confessione di Michelle

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Addio al mito della coppia perfetta. L'ex First lady ha raccontato di non aver sopportato il marito per dieci anni, mentre le figlie erano piccole e ribelli

ilmessaggero.it

parlano. Comunicano male e l'unica cosa che fanno è piangere costantemente', ha aggiunto, ricordando come in quel periodo fosse lei a badare alle bambine perché l'ex presidente era troppo ...Nel profondodi vedere questi animali sfruttati e costretti a vivere nelle rigide condizioni a cui li condannano gli allevamenti intensivi, maltrattati e legati alla catena, e per di ... Michelle Obama, la rivelazione su Barack: «Non sopportavo più mio marito, non eravamo alla pari» Addio al mito della coppia perfetta. L'ex First lady ha raccontato di non aver sopportato il marito per dieci anni, mentre le figlie erano piccole e ribelli ...C'è chi vorrebbe gridare a gran voce "quanto ci manchi Michelle Obama" e chi, invece, mente. L'ex first Lady, durante i due mandati da Presidente degli Stati Uniti del marito Barack, è entrata nei cuo ...