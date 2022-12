Napoli | ag Demme | «Se non dovessero arrivare offerte importanti resterà qui»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Marco Busiello, agente di Diego, ha parlato in merito ad una eventuale partenza a gennaio del centrocampista Marco Busiello, agente di Diego, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. PAROLE – «Il calciatore ad oggi non ha avuto nessuna richiesta allettante per far sì che possa ambire a lasciare. Se nondellenei prossimi giorni, il giocatoresicuramente aper i prossimi sei mesi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tutto Napoli

... agente di Diego, ha parlato in merito ad una eventuale partenza a gennaio del centrocampista Marco Busiello, agente di Diego, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. PAROLE - "...Ildeve risolvere la grana Diego. Il centrocampista tedesco ha fatto capire a chiare lettere di voler una nuova avventura, una nuova destinazione che possa permettergli di scendere in campo ... Tre club respinti per Demme: ecco quanto chiede il Napoli per lasciarlo partire Marco Busiello, agente di Diego Demme, ha rilasciato alcune dichiarazioni riferite da Radio Kiss Kiss Napoli: "Il calciatore ad oggi non ha avuto nessuna ...Il difensore rinnoverà fino al 2027 poi andrà alla Samp. Il club non vorrebbe cedere il centrocampista, ma Diego valuta l'opportunità di trovare continuità ...