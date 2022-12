Comune di Chivasso | Concorso per 1 Istruttore Contabile

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeDirettivo, si tratta di Personale inquadrato in categoria D. Per questa Posizione é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti didirettivo, categoria D. Requisiti ed Invio della Domanda Le iscrizioni alavvengono esclusivamente mediante procedura telematica di iscrizione. I candidati dovranno eseguire l'iscrizione mediante l'utilizzo di piattaforma predisposta per l'acquisizione delle domande, ...