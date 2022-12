Agenzia askanews

Ladi Parigi ha annunciato mercoledì 28 dicembre che avrebbe sporto denuncia contro lo scrittore Michel Houellebecq per osservazioni "gravi" contro i musulmani in Francia. Nella sua ultima ...... un tema che lui stesso si è detto non più interessato a mostrare suschermo. " Volevo ...hanno messo al bando tutti i fucili di assalto due settimane dopo quel terribile massacro nella... La Grande Moschea di Parigi fa causa a Michel Houellebecq Roma, 29 dic. (askanews) - La Grande Moschea di Parigi ha annunciato mercoledì 28 dicembre che avrebbe sporto denuncia contro lo scrittore Michel Houellebecq per osservazioni "gravi" contro i musulman ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...