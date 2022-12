Wash me in the river | su Prime Video in streaming da oggi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Robert De Niro e John Malkovich tra i protagonisti diMe In The, nuovo thriller disponibile su Amazoninda28 dicembre 2022. Robert De Niro e John Malkovich tra i protagonisti diMe In The, nuovo thriller disponibile su Amazoninda28 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Jack Huston sarà il protagonista della pellicola, nel ruolo che era stato affidato originariamente a Taylor Kitsch che, tuttavia, ha dovuto rinunciare al progetto. Il film diretto da Randall Emmett racconterà la storia di un ex tossicodipendente che reagisce in modo violento nei confronti di ogni spacciatore che pensa possa ...

