Per NewsGuard | alcuni dei siti di disinformazione italiani hanno ottenuto più engagement di quelli affidabili

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) C’è un grande problema quando si parla di. La fotografia di questo problema è stato scattato da, il progetto che si occupa di recensire i prodotti giornalistici online, valutandone l’tà in base alle notizie pubblicate, ma anche in base ad altri criteri di correttezza e trasparenza. Nell’ultima edizione del Misinformation Monitor, che raccoglie dati esclusivi sull’informazione che provengono da sette Paesi, si evidenzia una situazione che è ben presente in Italia ma che, purtroppo, presenta tratti comuni con tutti gli altri stati analizzati: idi, a volte,unsuperiore rispetto ache producono notizie. LEGGI ANCHE >...