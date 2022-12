Ucraina | Lavrov | dal Pentagono minacce di un assassinio di Putin

...- La caduta in 4 tappe - Il ruolo dei partigiani Speciali - Nel vortice del conflitto - Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 05:10: ...E' l'Occidente invece che - secondo- "con speculazioni irresponsabili" afferma "che la Russia sia presumibilmente sull'orlo dell'uso di armi nucleari contro l'". . 27 dicembre 2022“Le Nazioni Unite potrebbero essere la sede migliore per tenere questo vertice, perché non si tratta di fare un favore a un certo Paese” ma “di coinvolgere tutti”. A comunicare questa volontà è… Leggi ...Tra guerra e pace. Putin e Zelensky si sfidano a distanza, con azioni di guerra accompagnate da aperture alle trattative, scaricandosi a vicenda l'accusa di non volere la fine del conflitto.