Pensioni | quando arrivano i pagamenti con gli aumenti di gennaio 2023 | le date

(Di martedì 27 dicembre 2022) Prenderanno il via martedì 3dellerelativi al primo mese del. I pensionati che ritirano le somme in contanti dovranno recarsi negli uffici postali fino al 9seguendo la consueta turnazione alfabetica, mentre gli accrediti presso Banche ed Istituti di Credito avverranno nel solo mese diil secondo giorno bancabile del mese. Ainoltre gli assegni saranno più pesanti, grazie all’aumento e rivalutazione delleper il: l’indice di perequazione è di 7,3%, come descritto dall’ISTAT in base all’andamento generale dei prezzi al consumo. La legge di Bilancioha stabilito inoltre la modifica dello schema di applicazione della rivalutazione sui diverse ...

Today.it

pagano lea gennaio 2023, ecco la data e la perequazione - GUIDA Per disposizione di legge , nel solo mese di gennaio l'erogazione delle prestazioni viene eseguita il secondo giorno ...leggi anche, daaumentano veramente La risposta dell'Inps Aiutaci a fare di più! Vogliamo che i lettori siano al centro del nostro lavoro. Tuttavia questo non è possibile se siamo ... Pensioni gennaio 2023, quando arrivano i pagamenti Il dibattito sulle pensioni anticipate e sulla futura riforma pensioni non si é placato nemmeno sotto le feste, sono in tanti a chiedersi, visto il pressing che il Governo Meloni continua a ricevere s ...Il versamento in posta avverrà con un giorno di ritardo (a partire dal 3 gennaio). Per le pensioni più alte gli aumenti potrebbero arrivare a febbraio ...