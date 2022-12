Gf Vip 7 | Pamela Prati | l’augurio speciale dell’ex vippona

(Di domenica 25 dicembre 2022)è stata una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip 7. Ha lasciato il gioco il 10 ottobre scorso e dal suo social fa un augurio davveroper questo Natale 2022 Nella casa del Grande Fratello Vip 7e Marco Bellavia si sono trovati. I due, finito il gioco, si stanno frequentando e sembrano davvero felici. Proprio ieri Marco ha condiviso un video con protagonista la suaaugurando buona Vigilia ai fan. Leggi anche–> Luca Salatino incredulo al GFVip: il VIP riceve un regalodalla sua Soraia Oggi inveceha voluto fare un augurio davveroa tutti, in particolare a quanti, in questo giorno di festa, sono costretti a lavorare e a quanti lo passeranno da soli senza una ...

Libero Magazine

Tra le stranezze deinon possiamo di certo dimenticare le fobie.Anderson soffre della cosiddetta eisoptrofobia, ovvero la paura degli specchi e del proprio riflesso, mentre Cameron Diaz è ...Alcunenostrane hanno già mostrato alcuni abiti davvero molto belli, look che possono essere ...Prati ha scelto come sempre un look da diva, con un vestito lungo blu con brillantini e ... Gf Vip, Pamela rientra e scatena il putiferio: guerra tra donne Vigilia di Natale 2022 vip, ecco a voi una gallery con tutti i post di auguri pubblicati dai personaggi dello spettacolo e della musica ...Natale fa rima con fashion. Anche perché vip e non sono alla continua ricerca del dress-code adatto per i vari appuntamenti del periodo. Quale colore scegliere Paillettes sì o no