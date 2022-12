Caro Porro | questo Stato burocrate mi sta uccidendo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Buongiorno Nicola, voglio essere breve.ci sta! Sono un farmacista. Ho l’obbligo di fare una cosa che si chiama traccia farmaco, per farla devo usare la firma elettronica e per firmare ho bisogno della tessera sanitaria. La mia tessera sanitaria scade, e me ne mandano una senza chip. Loche mi obbliga a fare una cosa imposta da lui non mi fornisce gli strumenti necessari per farla. Anzi, mi boicotta! “Poco male” penso, trovo una soluzione! Mi reco alla camera di commercio per chiedere una firma elettronica sostitutiva. Risposta: “Bisogna prenotare online” (“online” è ormai il codice del socialista. È diventato lo strumento più in voga tra i burocrati per negare le libertà individuali!), “Beh sono qua, prendiamo un appuntamento ora!” dico io. “No”, mi fa la ...

Nicola Porro

del noto giornalista televisivo Nicola. Insomma, mi ha risposto che il libro non l'avevano e ... AngeloNicola, non so se questa informazione ti può essere utile. A Bruxelles il tuo libro in ...Nicola, a Firenze, piazza s. Ambrogio in libreria piccola ma fornita, Centrolibri, chiesto e ottenuto subito! Angela Buongiorno dott., a Brescia, dopo aver visitato due piccole librerie che ... Caro Porro, caccia al tesoro: ecco la soluzione se non si trova in libreria Mille euro in più per i dipendenti con reddito annuo sotto i 35mila euro, attraverso un buono spendibile online ...I dipendenti del gruppo milanese Mondadori più esposti all’aumento generale dei prezzi potranno disporre di un contributo del valore di 1.000 euro netti, spendibile online in base alle diverse necessi ...